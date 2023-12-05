«Классный ход»: Подольская про бренд Николаева «Выпьем за любовь»

Наталья Подольская поддержала Игоря Николаева в регистрации личного бренда «Выпьем за любовь». О звездах, решивших заняться предпринимательской деятельностью, певица эксклюзивно порассуждала с корреспондентом 5-tv.
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