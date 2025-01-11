Дерзкое ограбление военного склада США произошло в Калифорнии

Global Look Press/Senior Airman Kevin Tanenbaum/Keystone Press Agency Неизвестные украли со склада американской армии три военные машины Humveе, 18 штыков, 55 единиц оборудования для пулеметов и другие предметы в городе Тастин.
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