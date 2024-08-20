78.ru: против блогера Поднебесного возбудили два уголовных дела

Против новгородского блогера Алексея Поднебесного возбудили два уголовных дела по статьям «Развратные действия» и «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».
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