Stratolaunch LLC сообщила об испытании гиперзвукового аппарата Talon-A в США

В Соединенных штатах с успехом протестировали гиперзвуковой летательный аппарат Talon-A. Одной из главных задач испытания стал безопасный спуск устройства с воздуха, сообщили на сайте компании Stratolaunch LLC.
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