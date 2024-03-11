Власти ХМАО назвали районы с самым дешевым бензином

Департамент экономического развития ХМАО проанализировал цены на бензин в населенных пунктах ХМАО. Исследование показало, что самое дешевое автомобильное топливо продают в Октябрьском, Сургутском, Кондинском районах и Урае.
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