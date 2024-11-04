Все этим машины были украдены много лет назад! Что с ними сейчас?

35 элитных автомобилей, угнанных в Великобритании, были обнаружены в Таиланде спустя восемь лет. Суперкары, спорткары, премиальные авто – все машины по списку полиция умудрилась найти и передать законным владельцам.
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