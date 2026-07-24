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Царьград

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Мирошник с иронией прокомментировал слова Зеленского про кокаин

Мирошник с иронией прокомментировал слова Зеленского про кокаин

В МИД оценили слова Зеленского о кокаине и Макроне.Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал очередную попытку президента Украины Владимира Зеленского опровергнуть слухи об употреблении запрещённых веществ.

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