Путин: идеология Киева строится на национализме и неонацизме

Сегодня Киев публично возрождает нацистскую идеологию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с военными моряками в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота РФ, сообщает РИА Новости.
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