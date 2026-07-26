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Газета.ру

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Путин: идеология Киева строится на национализме и неонацизме

Путин: идеология Киева строится на национализме и неонацизме

Сегодня Киев публично возрождает нацистскую идеологию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с военными моряками в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота РФ, сообщает РИА Новости.

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