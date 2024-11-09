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Крымское информационное агентство

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Крымчанин выиграл Первенство мира по боксу среди юниоров

Крымчанин выиграл Первенство мира по боксу среди юниоров

В городе Будва, Черногория завершилось Первенство мира по боксу среди юниоров и юниорок 17-18 лет. Фото: Федерация бокса КрымаВ состав спортивной сборной команды России вошли два крымских боксера – Анатолий Ребедюк весовая категория 51 кг (Симферополь), и Руслан Шихмамбетов весовая категория 80 кг (Сакский р-н), рассказали в Федерации бокса Крыма.

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