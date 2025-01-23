Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 комичных фрагментов из переписки

15 комичных фрагментов из переписки

На нашем сайте ежедневно публикуются подборки смешных смс-фрагментов. Наверняка, читателям так нравятся чужие переписки, потому что, многие проживают похожее: курьезы на работе и в отношениях, смешные и неожиданные ситуации в быту.

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