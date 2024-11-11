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«Очень старенькая»: Аллу Пугачеву сняли во время прогулки на Кипре

«Очень старенькая»: Аллу Пугачеву сняли во время прогулки на Кипре

Avia.pro - СМИ Всё меняется, и даже великие звёзды не избежали действия времени. На днях сеть буквально взорвалась, когда блогер Виктория Залесская сняла Аллу Пугачёву на Кипре, гуляющую вдоль набережной Лимассола.

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Комментарии
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Comandor
О душе пора думать!..
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4 час.
ВБ
Валерий Бырылов
Россия не любит ПРЕДАТЕЛЕЙ .
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3 час.
Алекс Сэм
Да прекратите пиарить эту бабку! Пускай сдохнет свободной от той страны которая ей дала всё. Как говорится умер Максим ну и х** с ним!
Ответить
49 мин.

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