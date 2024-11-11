«Очень старенькая»: Аллу Пугачеву сняли во время прогулки на Кипре

Avia.pro - СМИ Всё меняется, и даже великие звёзды не избежали действия времени. На днях сеть буквально взорвалась, когда блогер Виктория Залесская сняла Аллу Пугачёву на Кипре, гуляющую вдоль набережной Лимассола.
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