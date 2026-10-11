Carol Burnett Show Star Harvey Korman Voiced A Divisive Character On The Flintstones

Before Harvey Korman became an integral part of The Carol Burnett Show, he did voice work on The Flintstones, and fans are quite split on his character.
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