Ингеборга Дапкунайте якобы получила 2 млн рублей от благотворительного фонда, попечителем которого она сама и является

63-летняя актриса Ингеборга Дапкунайте, которая в 2022 году выступила против СВОи уехала жить в Брюссель, якобы получила около двух млн рублей от благотворительного фонда Paced: актриса заключила договор оказания услуг с фондом, попечителем которого является.
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