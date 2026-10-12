Ингеборга Дапкунайте якобы получила 2 млн рублей от благотворительного фонда, попечителем которого она сама и является

63-летняя актриса Ингеборга Дапкунайте, которая в 2022 году выступила против СВОи уехала жить в Брюссель, якобы получила около двух млн рублей от благотворительного фонда Paced: актриса заключила договор оказания услуг с фондом, попечителем которого является.