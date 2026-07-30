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Без грима и сценических образов: российские звезды запустили флешмоб с детскими фото

Без грима и сценических образов: российские звезды запустили флешмоб с детскими фото

В соцсетях набирает популярность флешмоб Mini You («маленький ты / ты сейчас»). Правила просты: нужно найти свой детский снимок и совместить в коллаже с современной фотографией.

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