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Продажа национализированных активов «Конти» отложена до 28 октября

Продажа национализированных активов «Конти» отложена до 28 октября

Росимущество продлило приём заявок на торги по продаже национализированных активов украинской группы «Конти» до 26 октября, начальная цена лота — 4,8 млрд рублей.

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