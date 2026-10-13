Продажа национализированных активов «Конти» отложена до 28 октября

Росимущество продлило приём заявок на торги по продаже национализированных активов украинской группы «Конти» до 26 октября, начальная цена лота — 4,8 млрд рублей.
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