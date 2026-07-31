В Тульской области впервые внедрили подкожный дефибриллятор

В областном кардиодиспансере впервые внедрили подкожный дефибриллятор — его получил мужчина из Богородицка с высоким риском внезапной остановки сердца, сообщает в своих социальных сетях глава региона Дмитрий Миляев.
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