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Тульские новости

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В Тульской области впервые внедрили подкожный дефибриллятор

В Тульской области впервые внедрили подкожный дефибриллятор

В областном кардиодиспансере впервые внедрили подкожный дефибриллятор — его получил мужчина из Богородицка с высоким риском внезапной остановки сердца, сообщает в своих социальных сетях глава региона Дмитрий Миляев.

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