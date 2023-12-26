В Новосибирской области подорожал полис ОСАГО

В Новосибирске средняя стоимость полиса ОСАГО выросла до 8,5 тысячи рублей. Такое повышение связывают с подорожанием автозапчастей из-за санкций, а также с увеличением случаев мошенничества с этим видом страховок.
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