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Mash: Перенесший инсульт Бари Алибасов отказался от таблеток

Mash: Перенесший инсульт Бари Алибасов отказался от таблеток

77-летний музыкальный продюсер отказывается от лечения из-за "побочки".Бари Алибасов отказывается принимать назначенные ему противосудорожные препараты и антидепрессанты из-за побочных эффектов, которые они вызывают.

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