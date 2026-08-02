Нурсултан Муссагалеев: День ВДВ напоминает о вечных ценностях

Герой России Нурсултан Муссагалеев поделился значением службы в Воздушно-десантных войсках РФ. Он подчеркнул важность доверия и взаимовыручки, говоря о личном опыте и принципах, которые формируют характер на всю жизнь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии