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Царьград

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Нурсултан Муссагалеев: День ВДВ напоминает о вечных ценностях

Нурсултан Муссагалеев: День ВДВ напоминает о вечных ценностях

Герой России Нурсултан Муссагалеев поделился значением службы в Воздушно-десантных войсках РФ. Он подчеркнул важность доверия и взаимовыручки, говоря о личном опыте и принципах, которые формируют характер на всю жизнь.

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