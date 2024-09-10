БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Биологическое оружие: о новых задачах американских лабораторий в Центральной Азии и не только

Биологическое оружие: о новых задачах американских лабораторий в Центральной Азии и не только

Что кроется за исследовательскими инициативами в области женского здоровья? Тара О'Тул, старший научный сотрудник In-Q-Tel, инвестиционной компании, основанной ЦРУ, на слушаниях в конгрессе заявила о возможности создавать новые биологические материалы а рамках программы Байдена по финансированию исследовательской инициативы в области женского здоровья.

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