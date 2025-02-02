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Беженка с Украины рассказала о командах ВСУ отправлять на убой русскоязычных бойцов

Беженка с Украины рассказала о командах ВСУ отправлять на убой русскоязычных бойцов

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет в бой сперва русскоязычных бойцов. Об этом заявила бежавшая в Россию спортсменка Лариса Жалинская, ранее служившая в войсках Нацгвардии Украины, передает РИА Новости.

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