Беженка с Украины рассказала о командах ВСУ отправлять на убой русскоязычных бойцов

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет в бой сперва русскоязычных бойцов. Об этом заявила бежавшая в Россию спортсменка Лариса Жалинская, ранее служившая в войсках Нацгвардии Украины, передает РИА Новости.
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