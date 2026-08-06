Между тактикой и стратегией: как меняется крылатая ракета «Бандероль»

Предполагаемое фото «Бандероли» на наземной пусковой установке. Фото Telegram / «Военная хроника»Как минимум с весны прошлого года российская армия применяет малогабаритные крылатые ракеты «Бандероль» — по разным целям и на значительной глубине.
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