Bloomberg: соратники дистанцируются от Макрона из-за токсичности его образа

Кандидаты на выборах во французский парламент могут дистанцироваться от образа Эммануэля Макрона в своих политических кампаниях, поскольку популярность главы государства падает, а его бренд становится "токсичным".
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