Запад отказался от жестких формулировок по Украине в коммюнике саммита G20

Западные страны отказались от жестких формулировок в отношении России и украинского конфликта в итоговом коммюнике саммита «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии, информирует The Financial Times (FT) со ссылкой на источники, передает NEWS.
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