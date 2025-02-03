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В Кремле высказались об отношениях с Сирией

В Кремле высказались об отношениях с Сирией

Москва не собирается останавливать дипломатический диалог. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил журналистам, что Кремль не отказывается от контактов с новыми властями Сирии.

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