В Кремле высказались об отношениях с Сирией

Москва не собирается останавливать дипломатический диалог. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил журналистам, что Кремль не отказывается от контактов с новыми властями Сирии.
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