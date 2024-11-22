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Юра Борисов снялся для издания Interview

Юра Борисов снялся для издания Interview

Звезда фильма "Анора" Юра Борисов, которого, по слухам, могут номинировать на премию "Оскар", снялся для издания Interview, рассказал о том, как его поддержали в России и сравнил успех картины с победой на Олимпийских играх.

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