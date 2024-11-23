17 человек, которые хотели себе новый образ, но что-то пошло не так

Парикмахеры умеют создать праздничное настроение, когда клиентам хочется каких-то перемен в жизни. Но бывает, что когда прическа особенно важна — для свадьбы или выпускного — как назло попадается так себе мастер.
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