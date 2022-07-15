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Индонезия предложила G20 объединить минсельхозы и минфины

Индонезия предложила G20 объединить минсельхозы и минфины

Участники «Большой двадцатки» обсуждают идею объединить министерства финансов и сельского хозяйства. Это поможет в борьбе с продовольственным кризисом, заявила на встрече министров финансов и глав ЦБ стран G20 делегат Индонезии Сри Индравати.

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