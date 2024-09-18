Поднебесный уровень: как Слуцкий продолжает покорять Китай

Дебютный сезон Леонида Слуцкого в Китае проходит очень хорошо. Российский специалист уверенно шагает на дистанции: 20 побед в 25 матчах (при одном поражении) — серьезная заявка на то, чтобы сделать «Шанхай Шэньхуа» чемпионом страны впервые с 1995 года и во второй раз в истории.