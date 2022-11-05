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Джек Дуэн о переговорах с «Альпин»: «У меня не было телефона босса, написал ему личное сообщение в инстаграме»

Личное сообщение в социальных сетях помогло Джеку Дуэну закрепиться в «Альпин».  Участник молодежной программы французской команды признался, что когда в коллективе началась неразбериха с составом пилотов из-за ухода Фернандо Алонсо в «Астон Мартин» и намерением Оскара Пиастри перейти в «Макларен», он сделал все, чтобы получить место основного пилота.

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