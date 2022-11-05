Джек Дуэн о переговорах с «Альпин»: «У меня не было телефона босса, написал ему личное сообщение в инстаграме»

Личное сообщение в социальных сетях помогло Джеку Дуэну закрепиться в «Альпин». Участник молодежной программы французской команды признался, что когда в коллективе началась неразбериха с составом пилотов из-за ухода Фернандо Алонсо в «Астон Мартин» и намерением Оскара Пиастри перейти в «Макларен», он сделал все, чтобы получить место основного пилота.