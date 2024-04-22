Кишечные бактерии и воспалительные заболевания кишечника: изучение потенциала пребиотиков

Все больше исследований показывают, что манипулирование кишечными бактериями может предложить многообещающий подход к лечению воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), хронических и изнурительных заболеваний, от которых страдают миллионы людей во всем мире.
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