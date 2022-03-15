Закон и Порядок

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Нас уже полностью сокрушили, а мы и не заметили

Нас уже полностью сокрушили, а мы и не заметили

  Джен Псаки заявила, что США вместе с союзниками "полностью сокрушили" экономику России с помощью санкций, вводимых в ответ на военную операцию на Украине.

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