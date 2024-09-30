Во Франции состоится суд над Ле Пен

Во Франции стартует судебный процесс в отношении ряда политиков, включая ее саму. Речь идет о деле об отмывании средств ЕП с помощью якобы фиктивного найма ассистентов депутатов, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».