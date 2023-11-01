Начало реализации экспериментальной деятельности.

В октябре в старшей группе № 9 учреждения образования началась работа по реализации экспериментального проекта ´Апробация дидактических материалов, направленных на логико-математическое развитие воспитанников старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет)´.
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