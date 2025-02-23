Лидер СвДП Линднер уходит в отставку после поражения на выборах

Председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер, ранее занимавший пост главы Минфина ФРГ, подтвердил свой уход из политики после неудачных для его партии выборов в социальной сети X*.
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