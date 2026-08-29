Осеннее равноденствие 2026 года: когда наступит астрономическая осень

Осеннее равноденствие 2026 года: когда наступит астрономическая осеньОсеннее равноденствие в 2026 году наступит 23 сентября в 03:05 по московскому времени.
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