Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Границу с Таджикистаном - закрыть. Вьезд на территорию России - только ПО ВИЗЕ,  при уверенном знании Русского языка,...МИД Таджикистана ...
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    Потому что во власти одни кастраты.МИД Таджикистана ...

Никаких массовых раздач паспортов украинским "ухилянтам" устраивать НЕЛЬЗЯ!

Тут   некоторые   товарищи,  которые       нам  совсем  не товарищи    - пан  Царёв  например -   предлагают    срочно    раздать        российские  паспорта     украинским  бешенцам,  которых    хотят  вытурить    из  европки  взад   -  на  скотобойню  Зеленского.

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Комментарии
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В
Валерий
Ни в коем случае, совершение этого смерти подобно.
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8 час.
Владимир Терентьев
Все, хватит! Таджиками уже сыты по горло.
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7 час.
ВераВерная
С автором статьи согласна на все 100%! Хотим ещё проблем? Нам мигрантов мало? А с этими &quot;ухилянтами&quot; огребём по полной.
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5 час.

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