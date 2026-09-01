Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Надо встретиться, поговорить, Зеленского позовём: Трамп просит Путина спасти его перед выборами

Надо встретиться, поговорить, Зеленского позовём: Трамп просит Путина спасти его перед выборами

Надо встретиться, поговорить, Зеленского позовём: Трамп просит Путина спасти его перед выборами Вашингтон надеется изобразить какой-то успех по Украине хотя бы формально Дмитрий Родионов На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press) Материал комментируют: Дмитрий Ежов Иван Мезюхо Глава ЦРУ Джон Рэтклифф приезжал в Москву с инициативой организации трехстороннего саммита с участием лидеров США, России и Украины, утверждает сообщает Axios, ссылаясь на осведомленные источники.

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