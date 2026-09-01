Надо встретиться, поговорить, Зеленского позовём: Трамп просит Путина спасти его перед выборами Вашингтон надеется изобразить какой-то успех по Украине хотя бы формально Дмитрий Родионов На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press) Материал комментируют: Дмитрий Ежов Иван Мезюхо Глава ЦРУ Джон Рэтклифф приезжал в Москву с инициативой организации трехстороннего саммита с участием лидеров США, России и Украины, утверждает сообщает Axios, ссылаясь на осведомленные источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Глава РАН рассказ...
- ВС РФ поразили Се...
- Лидеру российских...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым