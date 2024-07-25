Bloomberg: российские компании сталкиваются с проблемами в платежах со всеми дружественными странами

Трудности грозят нарушить торговлю России с важнейшими экономическими партнерами, на которых она полагалась с тех пор, как Европейский союз и США ввели беспрецедентные санкции, которые значительно сократили деловые связи между партнерами.
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