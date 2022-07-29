smi.today

3 006 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • amir amirov
    Хорошая идея, вон в США за американофобию могут в тюрягу упрятатьВ Госдуме предлож...
  • Михаил Новиков
    хохлотеррористам нужно больше заложников. они же понимают, что существуют только потому что русские солдаты берегут г...Украина хочет выв...
  • Вячеслав Илюхин
    да нах они нам на дорогах-то нужны?В Москве создали ...

Трамп предостерёг Пелоси от визита на Тайвань

Трамп предостерёг Пелоси от визита на Тайвань

Экс-глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп выступил с утверждением о том, что планируемое посещение спикером палаты представителей Нэнси Пелоси территории Тайваня способно ещё сильнее углубить распри с Китайской Народной Республикой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх