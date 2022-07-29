Трамп предостерёг Пелоси от визита на Тайвань

Экс-глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп выступил с утверждением о том, что планируемое посещение спикером палаты представителей Нэнси Пелоси территории Тайваня способно ещё сильнее углубить распри с Китайской Народной Республикой.
Экс-глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп выступил с утверждением о том, что планируемое посещение спикером палаты представителей Нэнси Пелоси территории Тайваня способно ещё сильнее углубить распри с Китайской Народной Республикой.
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