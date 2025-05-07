Глава FFF Диалло поздравил «ПСЖ» с выходом в финал ЛЧ: «Отличная новость для французского футбола. Несмотря на кризис, наши клубы великолепно проявляют себя на поле»

Команда Луиса Энрике обыграла «Арсенал» в полуфинале турнира (2:1, первая игра – 1:0). В финале парижане сыграют с «Интером».
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