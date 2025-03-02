Лечение в режиме онлайн: что может телемедицина в России?

Получить консультацию врача, уточнить диагноз, провести дистанционную диагностику, обеспечить своевременный медицинский консилиум – все это позволяют сегодня возможности телемедицины как в мегаполисах, так и в отдаленных населенных пунктах России.
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