Пронедра

15 подписчиков

Народные приметы 5 июня, в день Леонтия-Огуречника

Народные приметы 5 июня, в день Леонтия-Огуречника

Народные приметы 5 июня, в день Леонтия-Огуречника Анна ФедороваВ народе есть множество интересных праздничных событий, природу которых иногда очень сложно понять.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх