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ES Weekly Outlook – Week 36 of 2026 (SEP 07 - 11)

ES Weekly Outlook – Week 36 of 2026 (SEP 07 - 11)

ES Weekly Outlook – Week 36 of 2026 (SEP 07 - 11) E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! UA_CAPITAL ES WEEKLY MARKET OUTLOOK ES Weekly Recap Outlook Price found a strong reaction from the First Key Level and, exactly as planned, reached the Flip Level first and then Bullish Target 1 almost to the tick.

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