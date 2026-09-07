ES Weekly Outlook – Week 36 of 2026 (SEP 07 - 11) E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! UA_CAPITAL ES WEEKLY MARKET OUTLOOK ES Weekly Recap Outlook Price found a strong reaction from the First Key Level and, exactly as planned, reached the Flip Level first and then Bullish Target 1 almost to the tick.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым