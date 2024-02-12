Появились два новых тизера «Кунг-фу панды 4», который выйдет уже в следующем месяцеКак и ожидалось, в рамках «Супербоула-2024» показали два новых тизера предстоящего мультфильма «Кунг-фу панда 4», производством которого занимается студия DreamWorks Animation, а Universal Pictures отвечает за распространение.