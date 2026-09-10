«Им осталось запустить 7 спутников»: командир ВСУ о неизбежном поражении из-за космического проекта РФ (ВИДЕО)

Командир 1-го отдельного штурмового полка «Перун» выступил с тревожным прогнозом относительно перспектив Украины в конфликте.
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