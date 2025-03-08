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Трибуны со зрителями рухнули в цирке под Самарой

Трибуны со зрителями рухнули в цирке под Самарой

В результате обрушения шести рядов зрительских сидений с высоты трех метров в передвижном цирке-шапито «Скиф», который находится в Нефтегорске Самарской области, пострадали пять человек, из которых трое — дети.

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