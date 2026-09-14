Двойная трагедия в Астане: девушка упала с 15-го этажа и убила ребёнка в коляске

В Астане произошло то, что невозможно уложить в голове. 27-летняя девушка выпала с 15-го этажа жилого комплекса — и рухнула прямо на детскую коляску.
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