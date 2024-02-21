Столтенберг призвал членов НАТО усилить поддержку Украины

Руководитель Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что украинская армия сейчас оказалась в очень сложной ситуации на передовой, одна из причин - страны НАТО не поставили ВСУ достаточного количества боеприпасов.
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