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Нижегородская правда

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В России хотят отменить показы иностранных фильмов

В России хотят отменить показы иностранных фильмов

Новость о том, что в России хотят отменить предсеансовые показы, вызвала бурю опасений у жителей. Такие показы позволяли зрителям знакомиться с громкими премьерами, несмотря на то, что создатели не разрешают показывать их в нашей стране.

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