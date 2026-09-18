В России хотят отменить показы иностранных фильмов

Новость о том, что в России хотят отменить предсеансовые показы, вызвала бурю опасений у жителей. Такие показы позволяли зрителям знакомиться с громкими премьерами, несмотря на то, что создатели не разрешают показывать их в нашей стране.
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